Confindustria torna all’attacco: «Il blocco dei licenziamenti non aiuta la ripresa» (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre)Confindustria torna a criticare il Governo per le misure messe in campo per far ripartire l’economia colpita dalla pandemia di Coronavirus. Questa volta a farlo è la nuova direttrice generale, Francesca Mariotti, che in audizione sul Decreto Agosto alla commissione Bilancio del Senato ha espresso ancora una volta i dubbi degli industriali. A partire dal blocco dei licenziamenti che – come è stato già ripetuto più volte da Confindustria – non aiuterebbe la ripresa delle attività. Ma il giudizio di Mariotti sull’azione di Governo è negativo nel suo complesso. Gli interventi d’urgenza adottati per far fronte all’emergenza Covid, «pur cercando di rispondere a ... Leggi su open.online

Per il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, in audizione sul dl agosto alla commissione Bilancio del Senato, «la frammentazione degli interventi, i numerosi provvedimenti attuativi ...

Al di là delle tensioni delle scorse settimane sul numero delle liste e dei transfughi approdati nel centrosinistra, è scoppiata ora la pace tra il Pd e De Luca. E anche tra il segretario napoletano M ...

