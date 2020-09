Conferenza stampa Gasperini: «Ilicic al momento fuori organico» (Di martedì 1 settembre 2020) Conferenza stampa Gasperini, il tecnico dell’Atalanta ha parlato presentando la stagione in entrata, grande attenzione ai valori della squadra Conferenza stampa Gasperini, il tecnico dell’Atalanta ha parlato presentando la stagione in entrata, grande attenzione ai valori della squadra. ASPETTATIVE- «Nello scorso campionato c’erano delle squadre molto valide, ma che hanno fatto meno rispetto agli obiettivo, come Roma, Milan, Napoli. Credo ci sia un gruppo di squadre molto vicine per valori. Tutto dipende da come parti, da come ti trovi. Sarà un campionato con i valori che si avvicineranno». SU Ilicic- «Aspettiamo la prossima, al momento non fa parte del nostro organico». DOVE MIGLIORARE- ... Leggi su calcionews24

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo bisogno di ordine nelle nostre città. Per questo sono pronto a schierare gli uomini della Guardia Nazional… - Capezzone : +++Oggi SOLO su @laveritaweb+++ Di Maio srotola il tappeto rosso per il ministro degli Esteri di Pechino. No confer… - sscnapoli : ?? Domani alle ore 15:00, presso il Palasport di Castel di Sangro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Camera, la conferenza stampa per il 'no' al referendum: La conferenza stampa con il comitato giovanile per il 'no' al ref… - RepubblicaTv : Camera, la conferenza stampa per il 'no' al referendum: La conferenza stampa con il comitato giovanile per il 'no'… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa The New Mutants, la conferenza stampa Corriere dello Sport.it Atalanta, Gasperini su Ilicic: "Al momento non fa parte dell'organico"

L'allenatore dell'Atalanta alla prima conferenza stampa, cominciato il raduno, dà subito una brutta notizia per i tifosi della Dea. Non c'è ancora Josip Ilicic. Nemmeno al primo giorno di ritiro in pr ...

Presentato il Premio Fair Play-Menarini, Malagò “Un bene per lo sport”

ROMA (ITALPRESS) – “Il premio Fair Play ha radici lontane, ricordo che è nato nel 1997, proprio quando sono diventato dirigente sportivo. La prima volta che mi vennero a parlare, pensai che si trattas ...

L'allenatore dell'Atalanta alla prima conferenza stampa, cominciato il raduno, dà subito una brutta notizia per i tifosi della Dea. Non c'è ancora Josip Ilicic. Nemmeno al primo giorno di ritiro in pr ...ROMA (ITALPRESS) – “Il premio Fair Play ha radici lontane, ricordo che è nato nel 1997, proprio quando sono diventato dirigente sportivo. La prima volta che mi vennero a parlare, pensai che si trattas ...