Con iPhone 12 arrivano gli AirTags: che cosa sono e come funzionano (Di martedì 1 settembre 2020) (Foto: Youtube ZoneOfTech)Sembrano finalmente maturi i tempi per la presentazione di Apple AirTags ossia quei piccoli gadget da applicare a chiavi, portafogli o qualsiasi altro oggetto si voglia localizzare in modo immediato e semplice se non lo si trova più o se ci è stato derubato. Secondo le voci che arrivano dalle aziende manifatturiere cinesi, l’uscita dovrebbe coincidere con quella dei prossimi iPhone 12 a ottobre. come funzioneranno? Ancora una volta non ci sono grosse innovazioni da parte di Apple visto che si prende una tecnologia ben collaudata come quella delle cosiddette “tiles bluetooth” ossia appunto delle piccole piastrine molto leggere che si possono agganciare oppure incollare a qualsivoglia oggetto per poi garantire un ... Leggi su wired

