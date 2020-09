Complottari e terrapiattisti con diritto al voto: le contraddizioni del suffragio universale (Di martedì 1 settembre 2020) Dei due terrapiattisti, su Globalist abbiamo scritto 'e questi votano'. È un problema, purtroppo: non esiste, di nuovo: per ora, un partito dei terrapiattisti, ma esiste nelle istituzioni chi non ... Leggi su globalist

sensocritico2 : @GenoveffaReloa1 @essexelle E tu continua ad abbeverarti dai no vax no mask negazionisti terrapiattisti complottari… - _gnegna_ : @grausam_welt Poi magari sono i primi a perculare i terrapiattisti e i complottari in genere perché credono a tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Complottari terrapiattisti Le vite tristi dei complottari FUTURO EUROPA quotidiano online Complottari e terrapiattisti con diritto al voto: le contraddizioni del suffragio universale

La storia dei due terrapiattisti partiti da Venezia verso gli estremi confini del mondo (e poi raccattati a Ustica) mi ha fatto quasi tenerezza: mi è sembrato quasi un romanzo di Verne, un ‘Viaggio al ...

La storia dei due terrapiattisti partiti da Venezia verso gli estremi confini del mondo (e poi raccattati a Ustica) mi ha fatto quasi tenerezza: mi è sembrato quasi un romanzo di Verne, un ‘Viaggio al ...