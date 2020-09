Commisso: “Mai ricevuto nessuna offerta per Chiesa (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rtv38. Ha parlato di mercato. “Io credo che la squadra sia già fatta anche senza comprare nessuno. Altre squadre hanno comprato giocatori e sono forse più forti, ma alcune sono più deboli. Noi siamo proprio al punto che possiamo andare più avanti. Non voglio mai più essere nel lato destro della classifica e dobbiamo andare avanti rispetto alla posizione numero 10, conquistata l’anno scorso. I tifosi devono capire che se non andiamo avanti con i ricavi è impossibile fare di più. Inter, Napoli, Roma, hanno tutti ricavi più alti di 200 milioni. Guardiamo all’Atalanta, l’hanno comprata a niente in Serie B, poi hanno speso 5 anni per arrivare dove sono. Noi abbiamo fatto meglio di loro l’ultimo anno. ... Leggi su ilnapolista

