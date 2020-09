Colpo Juve Stabia, firma un ex Parma: “Carico per questa nuova avventura” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco, classe ’91. Il calciatore, nativo di Pescara, cresciuto calcisticamente nel Pescara, ha vestito le maglie di Pisa, Como Calcio, Carrarese, Padova, Sambenedettese ed FC Sudtirol in serie C e le maglie dello stesso Pescara e Crotone in B oltre a quella del Parma. Vanta anche un’esperienza nella massima serie slovena con ND Gorica. Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono molto felice di essere arrivato in una grande piazza che ha dimostrato il proprio valore su ogni campo in cui ha giocato. Contento di far parte di questa società, qui si respira calcio. Sono carico per ... Leggi su anteprima24

