Clio Make Up lascia New York, il commovente addio su Instagram: «We love you!» (Di martedì 1 settembre 2020) La famosa truccatrice Clio Make Up lascia New York dopo 13 anni per tornare insieme a tutta la sua famiglia in Italia. La Make up artist ha salutato la “Grande Mela” con un post su Instagram che non è passato minimamente inosservato ai suoi numerosi fan. Clio suoi social è seguita da oltre 3 milioni di followers, che ogni giorno seguono sia le sue avventure lavorative che private. Un addio già in programma da diverso tempo, ma affrettato dall’emergenza coronavirus. Dunque Clio, suo marito e le loro due bambine (Grace e Joy) sono pronti a tornare nel Bel Paese per scrivere un nuovo capitolo della loro vita. Leggi anche –> Clio Make Up ... Leggi su urbanpost

BonApetit__ : In che senso Clio Make up torna in Italia? - NurseSamiraAfg : RT @ClioMakeUp: Clio torna in Italia ???? quali prodotti di make up porterà subito con sé? - ClioMakeUp : Clio torna in Italia ???? quali prodotti di make up porterà subito con sé? - caos_calmo70 : @sscnapoli @ADeLaurentiis Seguirà un tutorial sul make up di Clio MakeUp - Meries_ : Clio Make Up io ti voglio molto bene, sono cresciuta coi tuoi video e se so mettere il mascara lo devo a te, però t… -

Ultime Notizie dalla rete : Clio Make Clio Make Up lascia per sempre l’America: “Torniamo in Italia a settembre Il Fatto Quotidiano Clio Make Up lascia New York, il commovente addio su Instagram: «We love you!»

La famosa truccatrice Clio Make Up lascia New York dopo 13 anni per tornare insieme a tutta la sua famiglia in Italia. La make up artist ha salutato la “Grande Mela” con un post su Instagram che non è ...

Clarissa Marchese e Federico Gregucci lasciano Miami

Dopo Chiara Ferragni e Clio Make up, anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci lasciano l’America. L’ex Miss Italia e il compagno allenatore si sono innamorati a Uomini e Donne e poi si sono trasfer ...

La famosa truccatrice Clio Make Up lascia New York dopo 13 anni per tornare insieme a tutta la sua famiglia in Italia. La make up artist ha salutato la “Grande Mela” con un post su Instagram che non è ...Dopo Chiara Ferragni e Clio Make up, anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci lasciano l’America. L’ex Miss Italia e il compagno allenatore si sono innamorati a Uomini e Donne e poi si sono trasfer ...