Clima: il caldo di agosto ha sciolto la porzione di manto nevoso delle Dolomiti (Di martedì 1 settembre 2020) Il lungo periodo caldo di agosto “ha accelerato la fusione del manto nevoso residuo, evidenziando numerosi crepacci sulle Dolomiti”. L’allarme viene dall’Arpa del Veneto. Le temperature della prima parte dell’estate – con un giugno tra i più freschi dal 2001 e la seconda decade di luglio la più fredda da luglio 2000 – avevano mantenuto ancora i ghiacciai prevalentemente ricoperti di neve invernale, incrementata dalle nevicate in quota. Dalla fine del mese scorso in poi, però, con l’eccezione di una nevicata nelle Alpi centrali oltre i 3000 metri, ci sono state 19 giornate, secondo i tecnici della sede di Teolo (Padova), che hanno fatto registrare temperature alle alte quote oltre la norma. Nelle Dolomiti la ... Leggi su meteoweb.eu

