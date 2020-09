Cisternino: presentato candidato alle regionali Scianaro La Puglia domani (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal movimento Opportunità civica di Cisternino: Nella serata di lunedì 31 agosto, a Cisternino, aperta la campagna elettorale per le Elezioni regionali con la presentazione del candidato consigliere Antonio Scianaro (La Puglia domani) nella coalizione di centrodestra per Raffaele Fitto Presidente. Un ottimo riscontro in termini di partecipazione, a conferma della validità della scelta operata dal movimento Opportunità Civica Cisternino, organizzatore della manifestazione, nel supportare un candidato del territorio, esperto, coerente, vicino alla città di Cisternino e alla Valle d’Itria. Introdotto dagli ... Leggi su noinotizie

Questo tempo anomalo ha richiesto anche al Festival Danza Urbana un approccio differente alla relazione tra corpo, spazio pubblico e collettività che da ventiquattro edizioni sono al centro della prog ...

A Bologna 'Danza urbana' al DumBo dal 2 al 6 settembre

(ANSA) - BOLOGNA, 31 AGO - Lo spazio DumBo, ex scalo ferroviario del Ravone, ospiterà 'Danza urbana', in calendario a Bologna dal 2 al 6 settembre per la ventiquattresima edizione, con spettacoli a pr ...

