Cina, Jiangsu Suning: giocatori in sciopero per gli stipendi arretrati (Di martedì 1 settembre 2020) Tensione in Cina nella squadra del Jiangsu Suning, la cui proprietà fa capo alla stessa dell’Inter. Secondo quanto riportato infatti dai media cinesi, i giocatori del club avrebbero avviato un vero e proprio sciopero dato il mancato pagamento degli stipendi arretrati. Nessun allenamento oggi, anche se la squadra dovrebbe scendere in campo giovedì contro lo Shandong Luneng. Tra i nomi della rosa del Jiangsu Suning spiccano i nomi di Alex Teixeira e dell’ex Inter e Sampdoria Eder. Ad ogni modo la situazione starebbe rientrando in queste ore, dal momento che la società ha provveduto al pagamento per saldare i debiti. Leggi su sportface

Un pastore protestante ha compiuto un sondaggio nazionale in due anni (2017-2018) per comprendere “i meccanismi e le caratteristiche” della vertiginosa crescita delle comunità protestanti nella Repubb ...

In Cina riaprono le scuole, anche a Wuhan

PECHINO - Molti scolari cinesi hanno cominciato oggi il nuovo anno scolastico in un misto di nervosismo ed entusiasmo. A Wuhan, la megalopoli ex epicentro dell'epidemia di coronavirus, un totale di 2' ...

