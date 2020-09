Ciclismo, Varese si toglie dalla corsa al Mondiale (Di martedì 1 settembre 2020) Varese, 1 settembre 2020 - Doveva essere il giorno del sopralluogo dei delegati dell' Uci , l'unione ciclistica internazionale. È stato invece il giorno del passo indietro di Varese nella corsa all'... Leggi su ilgiorno

Mondiali di Ciclismo 2020, la candidatura di Varese arriva in finale ma gli organizzatori prendono atto che le richieste economiche e infrastrutturali di UCI, in tre sole settimane dall’evento, non co ...Varese ha ritirato la candidatura per l’organizzazione dei Mondiali 2020 di ciclismo, in programma nella settimana dal 20 al 27 settembre. La città lombarda ha deciso di chiamarsi fuori principalmente ...