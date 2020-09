Ciaccheri: storia Lazio Nuoto rappresenta disinteresse Raggi (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Facciamo chiarezza, la storia della Lazio Nuoto rappresenta il disinteresse per lo sport di Virginia Raggi e della sua Giunta. I primi di agosto Roma Capitale recapita un avviso di sfratto alla Polisportiva, dopo che un pronunciamento del Tar aveva messo in discussione gli esiti del bando di assegnazione della piscina di via Giustiniano Imperatore.” “Non ancora soddisfatti, dal Campidoglio intimano di abbandonare la struttura agli inizi di settembre, impedendo di fatto agli attuali gestori di difendersi in sede di giustizia amministrativa. Un vero capolavoro di confusione e disinteresse per l’utenza della piscina e il territorio nonche’ per gli operatori sportivi, costretti a confrontarsi con un bando pensato male e i ... Leggi su romadailynews

