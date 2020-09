Chiusura Whirlpool Italia, il punto di vista dei lavoratori (Di martedì 1 settembre 2020) In'un intervista rilasciata a 'Today' Vincenzo Accurso, lavoratore dell'azienda e rappresentante sindacale, offre il punto di vista dei lavoratori sulla vicenda e chiede al governo un impegno concreto. La multinazionale ... Leggi su it.sputniknews

Sabato 31 ottobre 2020. Un giorno qualunque per molti, ma non per i 420 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La multinazionale statunitense, con cui il braccio di ferro va avanti da oltr ...

Whirpool, 31 ottobre si avvicina: Sindacati chiedono incontro

(Teleborsa) - Per Whirlpool la chiusura del sito di Napoli, il 31 ottobre, si avvicina e per questo la Fiom chiede al Ministero dello Sviluppo economico di convocare un incontro. "Una delegazione di l ...

