Chirurgia da record: la barbie umana che ha speso 100 mila dollari per il seno vuole farsi rimuovere le costole (Di martedì 1 settembre 2020) La 31enne di Melbourne Tara Jayne McConachy è totalmente dipendente dalla Chirurgia plastica: dopo 5 operazioni al seno, un ritocco al naso, l’installazione di protesi al sedere ed un’infinita serie di botox, la donna non è ancora soddisfatta 100 mila dollari: è questa la cifra che Tara Jayne McConachy, originaria dell’Australia, ha speso solo per … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Chirurgia record Intervento record in Russia. Rimosso un serpente dall’esofago strisciato nella bocca di una donna che si era addormentata sotto un albero. VIDEO RagusaOggi Boom di iscrizioni alla facoltà di medicina di Monza dell’università Bicocca

Sono 3296 i candidati che hanno espresso come prima scelta l’ateneo milanese (3111 per medicina e 185 per Odontoiatria). Lo scorso anno erano stati 2220, quindi l’incremento è da record: +48%. I posti ...

Numeri record alla clinica di Lorenzo: 1.200 ricoveri e 10mila prestazioni nell’area di Medicina generale

Avezzano. Oltre 1.200 ricoveri e quasi 10mila prestazioni ambulatoriali. Sono questi i numeri dell’area funzionale di Medicina generale della Clinica di Lorenzo di Avezzano, in particolare nei reparti ...

Sono 3296 i candidati che hanno espresso come prima scelta l’ateneo milanese (3111 per medicina e 185 per Odontoiatria). Lo scorso anno erano stati 2220, quindi l’incremento è da record: +48%. I posti ...Avezzano. Oltre 1.200 ricoveri e quasi 10mila prestazioni ambulatoriali. Sono questi i numeri dell’area funzionale di Medicina generale della Clinica di Lorenzo di Avezzano, in particolare nei reparti ...