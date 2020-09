"Chi ha vinto quei concorsi?". Coronavirus, Mario Giordano picchia durissimo: "Perché il governo mi fa paura" (Di martedì 1 settembre 2020) Spara ad alzo zero contro il governo per gli ultimi sviluppi della gestione dell'emergenza Coronavirus, Mario Giordano. Lo fa a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, dove critica le recenti decisioni in tema di trasporto pubblico (e non solo). "Come si è arrivati alla quota dell'80% (della capienza, ndr) è un mistero: come fanno a controllarlo? E i 15 minuti in cui è permesso restare a bordo? Restano un sacco di misteri. Resta il mistero non chiarito del Perché si siano dovuti comprare i banchi: ancora non sappiamo chi sono gli 11 vincitori dei concorsi dei banchi - picchia duro -. Io sarei più tranquillo se questo governo facesse più chiarezza, per esempio pubblicando tutti ... Leggi su liberoquotidiano

Reazione a Catena, puntata 31 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente Italia Sera LIVE Tour de France, quarta tappa in DIRETTA: classifica aggiornata, pagelle, analisi. Pretattica Roglic, occhio a Quintana

17.48 Primo degli italiani Damiano Caruso, 23° a 28?. 17.45 Settima piazza all’arrivo per Bernal: ha faticato allo sprint, ma chiaramente una salita del genere è più adatta a Roglic. Il colombiano dov ...

US Open, Osaka avanti piano: “Ho avuto qualche problema, ma l’ho gestito”

Ha vinto, forse non ha pienamente convinto. Ma l’attesa per il debutto di Naomi Osaka allo US Open era dettata proprio dalla bolla (abusiamone) di incertezza che aveva avvolto la vigilia della giappon ...

