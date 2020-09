Chi è Sandro Tonali, il centrocampista promesso sposo del Milan (Di martedì 1 settembre 2020) Chi è Sandro Tonali, il centrocampista nato a Lodi e promesso sposo del Milan. MilanO – Sandro Tonali è ad un passo dal Milan. Il classe 2000, cresciuto nel Brescia, è pronto al grande salto con i rossoneri che potranno contare su un giocatore di talento per cercare di centrare la Champions League dopo diversi anni di assenza. Chi è Sandro Tonali, la carriera del centrocampista Nato a Lodi l’8 maggio 2000 (Toro), Sandro Tonali ha iniziato a tirare i primi calci al Lombardia Uno. Una stagione prima di passare al Piacenza e poi al Brescia. Con le Rondinelle la lunga trafila delle ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Chi Sandro

Solo che quest'anno ci sarà una differenza non da poco: visto quanto vuole comandare, stavolta a Conte non saranno perdonati passi falsi. Per completare il tutto poi vi è stato l'attacco alla società ...Quello tra il Milan e Sandro Tonali sembrerebbe essere un matrimonio in dirittura d’arrivo. I rossoneri, che hanno approfittato del passo indietro commesso dall’Inter quasi a sorpresa dopo mesi e mesi ...