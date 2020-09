Chanel Totti, scoperta chat per condividere foto di Ilary Blasi e figlia (Di martedì 1 settembre 2020) È di poco più di una settimana fa la furia di Francesco Totti e Ilary Blasi dopo aver visto la propria figlia 13enne, Chanel, sulla copertina della rivista Gente in costume. Una vicenda che ha scatenato indignazione da più parti, non solo tra i famosi che vedono finire molto spesso le foto dei loro figli paparazzati finire sui giornali. chat shock su Telegram Si riapre anche il caso di quelle chat, ad uso privato, che sfruttano Telegram per scambiare foto o messaggi dal contenuto pornografico, spesso riguardante anche adolescenti. Questa volta a fare la segnalazione è la community Facebook “I have a voice” che si concentra sul ruolo delle donne e proprio su queste importanti ... Leggi su thesocialpost

arcanodavvero : RT @neXtquotidiano: #Totti annuncia conseguenze legali per la copertina con Chanel - emilucchetti : @repubblica @Totti Ma perché quel costume glielo hanno messo quelli di Gente a Chanel? - neXtquotidiano : #Totti annuncia conseguenze legali per la copertina con Chanel - infoitcultura : Chanel Totti: dopo la foto di Gente su Telegram messaggi inquietanti -