Chadwick Boseman, Spike Lee: "Non sapevo che fosse malato durante le riprese di Da 5 Bloods" (Di martedì 1 settembre 2020) Spike Lee ha svelato che né lui né il resto della troupe era a conoscenza della malattia di Chadwick Boseman sul set di Da 5 Bloods - Come fratelli. Mentre giravano Da 5 Bloods - Come fratelli, Spike Lee non aveva idea che Chadwick Boseman fosse malato. Il regista lo ha confessato all'indomani della morte di Boseman a soli 43 anni. Da 5 Bloods - Come fratelli, produzione Netflix, è un film fisicamente impegnativo, girato in Thailandia nel 2019. All'epoca il regista Spike Lee non era al corrente che la sua star Chadwick Boseman stesse combattendo da tre anni con un tumore al colon. "Abbiamo girato Da 5 ... Leggi su movieplayer

