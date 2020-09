«C’è troppa fretta per il vaccino contro il Coronavirus, può essere pericoloso» (Di martedì 1 settembre 2020) Il capo della Food and Drug Administration, Stephen Hahn, ha messo in allarme la comunità scientifica per aver avallato l’ipotesi di un iter accellerato per la realizzazione di un vaccino contro il Coronavirus. La FDA non aspetterebbe più la fase 3, quella in cui gli studi su larga scala sono arrivati a conclusione ma valuterebbe solo che i benefici superino i rischi. Una presa di posizione più politica, in vista delle elezioni USA, che scientifica, che non piace agli esperti anche italiani, spiega il Messaggero: Secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, si tratta di una «decisione sbagliata e pericolosa». Per i vaccini, «va dimostrata la sicurezza ancora prima dell’efficacia. Non è possibile derogare a metodi e tempi adeguati». ... Leggi su nextquotidiano

