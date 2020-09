Cavallari: assunzioni ‘concorsone’ ottima cosa, Raggi ne azzecca una (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Hanno preso servizio oggi, al Comune di Roma, nuovi architetti e nuovi istruttori amministrativi, tra gli ultimi di una lunga serie di assunzioni del famoso concorsone da me progettato, bandito e realizzato nel lontano 2010 quando ero assessore alle Risorse umane del Campidoglio.” “Ventidue procedure concorsuali per profili professionali come maestre, amministrativi, vigili ma anche di tecnici, informatici, ingegneri, esperti e figure altamente specializzate, comparse per la prima volta nella pianta organica del comune di Roma, e che le ammistrazioni precedenti di Rutelli e Veltroni avevano preferito prendere come consulenti esterni.” “Un ‘esercito’ di nuove risorse, giovani e professionalizzate, per rendere efficiente la macchina amministrativa e al passo con i tempi: 1995 posti di lavoro a bando, a cui si sono ... Leggi su romadailynews

