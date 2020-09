Caterina Murino, appello ai turisti: "Non abbandonate la Sardegna" (Di martedì 1 settembre 2020) L'attrice de L'ora della verità Caterina Murino ha chiesto ai turisti di non abbandonare la sua Sardegna dopo i focolai di Covid-19 che si sono registrati in questi giorni. Caterina Murino ha qualcosa da dire ai suoi fan: su Facebook l'attrice ha chiesto agli italiani di non abbandonare la Sardegna dopo che sull'isola si sono registrati numerosi focolai di Coronavirus e le agenzie hanno segnalato la cancellazione di numerose prenotazioni. La Sardegna in questi giorni è al centro della cronaca per i numerosi casi di Coronavirus che sono scoppiati in avari punti dell'isola e in questo momento molti positivi sono in quarantena nelle varie località sarde. In favore della sua isola ora scende in campo l'attrice Caterina ... Leggi su movieplayer

infoitcultura : L’ora della verità su Canale5, Caterina Murino anticipa: “Storia bellissima” - infoitcultura : L'ora delle verità, la fiction con Caterina Murino torna stasera su Canale 5 - darkap89 : Nello stesso numero ho parlato con Caterina Murino per L'ora della verità che termina domenica prossima su Canale 5… - dchandlersk2 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #CaterinaMurino e l'appello social: 'Vi prego non disdite le vacanze nell'Isola' - lamescolanza : Sardegna, l'appello di Caterina Murino: 'Non disdite le vacanze' -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Murino Caterina Murino, 'vi prego non disdite vacanze in Sardegna' Agenzia ANSA Volley femminile, Supercoppa Italiana 2020: Busto Arsizio e Novara volano alla Final Four

Oggi si sono disputate due partite valide per il secondo turno della Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile. Busto Arsizio e Novara si sono imposte su Chieri e Firenze, staccando così il pass pe ...

Volley, la Igor Novara batte Firenze e vola alla final four di Supercoppa

La Igor Novara vince 3-2 in casa contro il Bisonte Firenze nei quarti di finale di Supercoppa Italiana e accede alla final four: sabato in semifinale sfiderà Busto Arsizio che ha sconfitto 3-1 Chieri.

Oggi si sono disputate due partite valide per il secondo turno della Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile. Busto Arsizio e Novara si sono imposte su Chieri e Firenze, staccando così il pass pe ...La Igor Novara vince 3-2 in casa contro il Bisonte Firenze nei quarti di finale di Supercoppa Italiana e accede alla final four: sabato in semifinale sfiderà Busto Arsizio che ha sconfitto 3-1 Chieri.