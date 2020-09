Caterina Balivo malinconica, futuro incerto: “Da dove si parte?” (Di martedì 1 settembre 2020) Caterina Balivo ha appena postato una foto in cui, ancora intenta a fare colazione, si mostra un pò malinconica e pensierosa verso il futuro. Fonte foto: Getty ImagesIl primo settembre è una data molto particolare per tutti. I nuovi impegni lavorativi incombono e le vacanze ormai sono quasi un ricordo lontano. La stessa cosa accade per i volti noti dello spettacolo come ad esempio Caterina Balivo che ha da poco pubblicato uno scatto in cui in modo un po’ pensieroso e malinconico si mostra pronta per affrontare il nuovo mese. Come è noto, la conduttrice ha lasciato il programma Vieni da me che grazie alla sua simpatia e modo di fare ha reso campione d’ascolti. Le motivazioni sul perché del suo addio sono poco chiare, ma ... Leggi su chenews

CristopherGius1 : RT @antartidary: Mia madre ha incontrato Caterina Balivo dall'estetista. Ah. - antartidary : Mia madre ha incontrato Caterina Balivo dall'estetista. Ah. - lorenzog31 : RT @bubinoblog: TALE E QUALE SHOW: FRANCESCA MANZINI, DAI SALOTTI DI CATERINA BALIVO AL BANCONE DI STRISCIA LA NOTIZIA - bubinoblog : TALE E QUALE SHOW: FRANCESCA MANZINI, DAI SALOTTI DI CATERINA BALIVO AL BANCONE DI STRISCIA LA NOTIZIA - Crawlingmyskin : Caterina balivo antipatica dal 1999 #TecheTecheTe -