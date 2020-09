Castinglioncello, in vendita l’ex villa di Alberto Sordi: quanto costa (Di martedì 1 settembre 2020) A Castiglioncello c’è una villa appartenuta prima al pittore Vittorio Corcos – da cui prende il nome – poi ad Alberto Sordi. Ora è in vendita, il proprietario, che acquistò la dimora dall’attore romano nel 1996, ha deciso di lasciare, come rende noto Engel & V”lkers. Il prezzo? 6 milioni di euro, comprensivi di finiture e ritratti originali. C’è una piscina ad acqua salata che si affaccia sul mare, l’ha fatta installare proprio Alberto Sordi, che acquistò la villa nel 1962. Preferiva la riservatezza di quella dimora – che pure non ha mai frequentato molto – alle uscite mondane. Ora quella villa può essere acquistata per una cifra importante. “Questa ... Leggi su italiasera

italiaserait : Castinglioncello, in vendita l’ex villa di Alberto Sordi: quanto costa -

Ultime Notizie dalla rete : Castinglioncello vendita In vendita a 6 milioni la villa di Alberto Sordi a Castiglioncello Il Tirreno Covid, la preside della scuola del Parco Verde: "Riapriamo i cancelli o perdiamo questi ragazzi"

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 88 ricoverati, 5 in terapia intensiva All'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ci sono ad oggi - martedì 1 settembre - 88 pazienti ricoverati, di cui 60 attua ...

Alberto Sordi, in vendita a 6 milioni di euro la sua villa a Castiglioncello

Dieci camere da letto e altrettanti bagni, disposti su una superficie abitabile di 1000 metri quadri su quattro piani. E ancora, quattromila metri quadri di terreno, su cui si trovano due dependance i ...

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 88 ricoverati, 5 in terapia intensiva All'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ci sono ad oggi - martedì 1 settembre - 88 pazienti ricoverati, di cui 60 attua ...Dieci camere da letto e altrettanti bagni, disposti su una superficie abitabile di 1000 metri quadri su quattro piani. E ancora, quattromila metri quadri di terreno, su cui si trovano due dependance i ...