Caserta, bidello dichiarato morto per Covid. La famiglia smentisce: “E’ vivo e vegeto” (Di martedì 1 settembre 2020) dichiarato deceduto per Covid-19 è vivo e vegeto. A fare dietrofront è stato lo stesso sindaco che l’ha diffusa, Gaetano Cimmino, primo cittadino di Castellammare di Stabia. Il politico ieri aveva comunicato la morte di un 57enne stabiese all’ospedale di Maddaloni. La notizia però si è rivelata errata. Maddaloni, morto per Covid-19 uomo di Castellammare: … L'articolo Caserta, bidello dichiarato morto per Covid. La famiglia smentisce: “E’ vivo e vegeto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Caserta bidello Covid, il caos dei dati. A Castellammare c'è un morto, anzi no Metropolis