Cartelle esattoriali, nuova proroga in arrivo: l’ipotesi (Di martedì 1 settembre 2020) Sono circa 9 milioni le Cartelle esattoriali sospese negli ultimi sei mesi. E non è esclusa l’ipotesi di un ulteriore spostamento verso la fine dell’anno. Lo scrive il Sole24Ore, secondo cui la sospensione determinata dall’emergenza Covid – e prorogata attraverso il decreto Agosto fino al 15 ottobre – potrebbe estendersi ancora. Cartelle esattoriali, nuova proroga in … L'articolo Cartelle esattoriali, nuova proroga in arrivo: l’ipotesi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

matteosalvinimi : #Salvini: #pacefiscale. Stiamo proponendo al governo di stralciare le 12milioni di cartelle esattoriali di Equitali… - Oldwheels01 : RT @ElisabettaGall7: “Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali” è uno dei mantra ripetuti da #Salvini. Traduco per dipendenti, pensionat… - GraziellaIppol : RT @SalamidaFabio: Caro #Salvini, se facciamo la “pace fiscale” e la “pace edilizia”, cancellando le cartelle esattoriali a chi ha evaso le… - CILPItalia1 : CILP ITALIA NEWS 'Pace Fiscale per fermare 9 milioni di cartelle esattoriali?' - Rosariodpr1974 : RT @SalamidaFabio: Caro #Salvini, se facciamo la “pace fiscale” e la “pace edilizia”, cancellando le cartelle esattoriali a chi ha evaso le… -