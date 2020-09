Carla Suarez ha il linfoma di Hodgkin, la campionessa in chemioterapia (Di martedì 1 settembre 2020) Carla Suarez è la campionessa di tennis più seguita in Spagna, ha reso noto di essere malata di linfoma di Hodgkin e che per sei mesi sarà in chemioterapia. Un videomessaggio caricato sui suoi canali social avvisa i fan di Carla Suarez che la tennista è malata. I medici le hanno diagnosticato il linfoma di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

andrea516188 : RT @Corriere: Carla Suárez Navarro: «Ho un tumore, dovrò fare sei mesi di chemioterapia» - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Carla Suárez Navarro: «Ho un tumore, dovrò fare sei mesi di chemioterapia» - Corriere : Carla Suárez Navarro: «Ho un tumore, dovrò fare sei mesi di chemioterapia» - Italia_Notizie : Carla Suárez Navarro: «Ho un tumore, non è un rivale facile. Dovrò fare sei mesi di chemio» - CasanovasRichy : RT @Corriere: Carla Suárez Navarro: «Ho un tumore, dovrò fare sei mesi di chemioterapia» -