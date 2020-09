Capri, vacanze di lusso tra barche e ristoranti con carte di credito false. Arrestato 30enne (Di martedì 1 settembre 2020) Aveva organizzato una vacanza di lusso con carte di credito e bonifici falsi. I Carabinieri hanno interrotto le ferie di un finto diplomatico e lo hanno tratto in arresto. Si tratta di M.P., 30 anni croato già noto alle forze dell’ordine. Deve rispondere di truffa e false attestazioni sulla propria identità. vacanze di lusso a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

tittigatto : RT @Cucina_Italiana: Se siete fra i fortunati che si godono ancora le vacanze... - infoitcultura : Belen e Cecilia Rodriguez | vacanze da single nella super villa a Capri - ViviBioCucina : RT @Cucina_Italiana: Se siete fra i fortunati che si godono ancora le vacanze... - AdrianoLogi : RT @Cucina_Italiana: Se siete fra i fortunati che si godono ancora le vacanze... - Cucina_Italiana : Se siete fra i fortunati che si godono ancora le vacanze... -

Ultime Notizie dalla rete : Capri vacanze

Teleclubitalia

Tra i luoghi del cuore, le isole occupano un posto speciale. Alcune celebrity italiane - tra attori, giornaliste e conduttrici tv - ci raccontano l’isola in cui hanno trovato la propria dimensione ide ...Belen e Cecilia Rodriguez sono fermamente decise a godersi fino all'ultimo scampolo di questa loro strana estate. In vacanza a Capri con amici fanno faville, tra mise succinte per le feste in villa e ...