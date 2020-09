Capri, finto diplomatico frequenta alberghi e ristoranti di lusso: tradito dalla carta di credito è arrestato (Di martedì 1 settembre 2020) La sua capacità di fingere è tale che persino davanti ai carabinieri arrivati per arrestarlo ha continuato a sostenere la parte che si aveva creato per regalarsi una vacanza da sogno. Il suo conto, infatti, solo nell’albero a cinque stelle di Capri in cui ha soggiornato era già a 10mila euro, e altri 4.500 euro li ha spesi in noleggio barche con skipper. Peccato che bonifici e strisciate di carta di credito fossero fasulli, così come lui era un falso diplomatico. Oltre all’albergo, uno dei più noti sull’isola, La Scalinatella, l’uomo ha anche frequentato locali e ristoranti di lusso, tra Capri, la costa Amalfitana e quella Sorrentina. M.P., 30enne croato già noto alle forze ... Leggi su ildenaro

