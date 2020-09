Cambogia, vaga nudo per la città dopo aver decapitato la madre: “Era posseduta dai fantasmi” (Di martedì 1 settembre 2020) vaga nudo per la città dopo aver decapitato la madre perché “posseduta dai fantasmi” vagava nudo per le vie della città dopo aver decapitato la madre, barbaramente uccisa perché “posseduta dai fantasmi”: è quanto avvenuto sabato 29 agosto a Phnom Penh, la capitale della Cambogia. Secondo quanto ricostruito da alcuni media locali, il 32enne Eam Samnang è stato sorpreso da alcuni poliziotti mentre camminava, completamente nudo, nei pressi di un edificio dell’Università Internazionale, nel distretto di Sen Sok. Una volta fermato dagli agenti, ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Cambogia vaga L'eterno ritorno dei comunisti per le poltrone ilGiornale.it Cambogia, vaga nudo per la città dopo aver decapitato la madre: “Era posseduta dai fantasmi”

Vagava nudo per le vie della città dopo aver decapitato la madre, barbaramente uccisa perché “posseduta dai fantasmi”: è quanto avvenuto sabato 29 agosto a Phnom Penh, la capitale della Cambogia. Seco ...

Vagava nudo per le vie della città dopo aver decapitato la madre, barbaramente uccisa perché “posseduta dai fantasmi”: è quanto avvenuto sabato 29 agosto a Phnom Penh, la capitale della Cambogia. Seco ...