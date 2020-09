Cambio di passerella per Valentino: la sfilata si terrà a Milano (Di martedì 1 settembre 2020) Cambio di rotta, anzi di passerella per Valentino. La maison ha infatti annunciato che quest’anno sfilerà a Milano e non a Parigi come di consueto. Una decisione che arriva in seguito alla diffusione del Covid, e che ha portato i vertici della casa di moda a riconsiderare tutto, anche dove presentare la propria collezione co-ed donna e uomo SS 21. Leggi su vanityfair

Vista la situazione attuale, la maison ha deciso di presentare la sua collezione co-ed donna uomo SS21 a Milano, e non a Parigi come di consueto Cambio di rotta, anzi di passerella per Valentino. La m ...

