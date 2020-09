Calendario e date Coppa Italia 2020/2021: dal primo turno alla finale (Di martedì 1 settembre 2020) Prende forma la nuova Coppa Italia 2020/2021: ecco il Calendario con tutte le date. Il primo turno eliminatorio si giocherà il 23 settembre e saranno ammesse le squadre di Serie C, dal secondo entrano in scena le compagini di Serie B, dal terzo dodici di Serie A, poi il quarto turno e dagli ottavi tocca anche alle otto teste di serie. Le semifinali si giocheranno in sfide di andata e ritorno, gli altri turni tutti in gara unica, compresa la finale del 19 maggio a Roma. Mercoledì 23 settembre 2020 primo turno eliminatorio Mercoledì 30 settembre 2020 Secondo turno eliminatorio Mercoledì 28 ottobre ... Leggi su sportface

