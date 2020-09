Calciomercato serie B ultime news LIVE: Salernitana vicina a Tutino (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Martedì 1 agosto 09.30 – Spal su Cernigoi – Il club estense ha messo nel mirino Cernigoi, attaccante della Salernitana 09.00 Salernitana vicina a Tutino – Il giocatore del Napoli arriverà in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione 07.00 Panico saluta il Cittadella – Giuseppe Panico saluta il Cittadella: per lui avventura al ... Leggi su calcionews24

Serie A, il calciomercato inizia ufficialmente: il Torino è già il quinto club per spese

Il calciatore olandese Ruud Gullit è considerato uno dei migliori che abbiano giocato in Italia, soprannominato tulipano nero oppure Simba per la sua chioma folta. Ruud Gullit L’allenatore di calcio e ...

Juventus, Pirlo discute la tesi | Ulivieri: “Se pronuncia una frase lo boccio”

Andrea Pirlo sta per diventare allenatore di Serie A a tutti gli effetti. Il tecnico della Juventus ieri ha depositato la tesi e il 14 settembre la discuterà davanti alla commissione di Coverciano. Re ...

