Calciomercato Napoli, in Francia sicuri: accordo Koulibaly-Manchester City (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato Napoli: secondo “France Football”, il Manchester City avrebbe già in mano un accordo col 29enne centrale franco-senegalese. Vicino in passato prima al Chelsea e poi al Paris Saint Germain, Kalidou Koulibaly potrebbe stavolta lasciare sul serio il Napoli. Secondo “France Football”, il Manchester City avrebbe gia’ in mano un accordo col 29enne centrale franco-senegalese … Leggi su 2anews

Glongari : #Salernitana forte interesse nei confronti di #Palmiero. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto… - DiMarzio : #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - DiMarzio : #Napoli, #Candreva altra idea come esterno. E nell'incontro con Pastorello si è parlato anche del futuro di #Meret - ferrix88 : RT @cmdotcom: #Napoli, crioterapia nei bidoni dell'immondizia FOTO - janferretti : RT @cmdotcom: #Napoli, crioterapia nei bidoni dell'immondizia FOTO -