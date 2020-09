Calciomercato Napoli: il Manchester City offre 60 milioni per Kalidou Koulibaly, gli azzurri ne vogliono 80 (Di martedì 1 settembre 2020) Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Aspettando SportItalia Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia, parlando anche del Napoli. “Il Manchester City, per Kalidou Koulibaly, offre una cifra pari a circa 60 milioni di Euro. Il presidente del club capitanato da Aurelio De Laurentiis, legittimamente almeno dal mio punto di vista, continua a chiedere almeno 80 milioni. Nulla di meno. La trattativa tra i club va avanti”. “Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, come dicevo prima, ha il diritto di rifiutare i 60 milioni del Manchester City ... Leggi su calciomercato.napoli

L'ex Udinese: «Pensavo non lasciasse mai il Barcellona, vuole vincere ancora e con Guardiola può farlo». «El Loco è una tentazione per qualsiasi sudamericano, ma fossi in Rodrigo andrei a Torino» UDIN ...

Nazionale e serie A: i rebus da Covid

Il calcio ai tempi del Covid è un frullatore, dentro ci sta tutto e il suo contrario. Ma proviamo a rimettere ordine in una giornata, quella di eri, dai momenti contraddittori. Il Consiglio federale h ...

