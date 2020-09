Calciomercato Juventus, accordo con l’Udinese per il centrocampista (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato Juventus – Le operazione in entrata della Juventus sono indice della volontà del club bianconero di ringiovanire sensibilmente la rosa, alle prese con un vero e proprio ricambio generazionale. Gli acquisti di Kulusevski, Arthur e Mckennie, ad esempio, si inseriscono proprio in questo solco. Anche per questo la società bianconera è al lavoro con l’Udinese per cercare di sbloccare la situazione di empasse relativa a Rolando Mandragora. Calciomercato Juventus, accordo per Mandragora Sul centrocampista italiano, autore di una stagione bel al di sopra delle aspettative, la Juve ha una sorta di prelazione: pagando 26 milioni di euro, il giocatore sarebbe di fatto un nuovo acquisto bianconero. L’intenzione della dirigenza di ... Leggi su juvedipendenza

