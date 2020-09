Bundesliga, Lipsia-Mainz si gioca con il pubblico: ci saranno 8.500 persone (Di martedì 1 settembre 2020) Il Lipsia RB, semifinalista dell’ultima Champions League, ha ricevuto il via libera dalle autorità locali affinché un tetto massimo di 8.500 spettatori possa assistere al match d’esordio della squadra di Nagelsmann nella Bundesliga 2020-’21, quello del 20 settembre contro il Magonza. In pratica, avendo la Red Bull Arena una capienza di 42.959 posti, potranno vedere … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

