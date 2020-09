Buffy, la serie "sfortunata" che ha cambiato le regole della tv - (Di martedì 1 settembre 2020) Carlo Lanna Di grande successo tra i più giovani, ora la serie completa di Buffy, l'ammazzavampiri è disponibile su Amazon Prime Video. Tutti i segreti del celebre personaggio tv Ad oggi è una tra le serie tv di maggior successo al mondo e che ha avuto un grande impatto sulla cultura popolare degli anni 2000. Il primo episodio di Buffy, l’ammazzavapiri è stato trasmesso in America nel marzo del 1997, e nessuno aveva mai creduto che una serie di questo genere, che unisce horror, commedia e drama giovanile, potesse diventare in poco tempo un cult senza precedenti. È bastato poco. Tanto è vero che alla prima stagione di Buffy sono succedute ben sei cicli di episodi che hanno confermato l’appeal di un prodotto dal grande ... Leggi su ilgiornale

