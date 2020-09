Brevetti: Scalfarotto, 'Milano scelta più solida, Italia rischia senza candidatura' (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - "senza nulla togliere a Torino, territorio fondamentale per la nostra economia e che in numerosi settori vanta indubbiamente delle punte di eccellenza assoluta, mi pare di poter affermare che Milano appaia la scelta probabilmente più solida per questo specifico tipo di competizione". E' quanto sostiene Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri, in un pezzo firmato su Il Sole 24 Ore in vista della partita europea sul Tribunale unificato dei Brevetti. Milano, "non solo è la città che si è mossa per prima e con maggiore concretezza, avendo presentato da tempo un dossier di candidatura completo ed articolato, ma è anche la sede in grado di mettere sul ... Leggi su liberoquotidiano

