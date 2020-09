Brevetti: Giudici (Lega), 'governo assente, rilanciare candidatura Milano' (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Purtroppo il caos rappresenta il modus operandi consolidato di questo governo che, anche sulla partita importantissima del Tribunale unificato dei Brevetti, si sta dimostrando totalmente inadeguato". Questo il commento del consigliere regionale della Lega, Simone Giudici, primo firmatario di una mozione approvata dal Pirellone, dove si chiedeva di ufficializzare la candidatura di Milano a sede del Tub. "Come ha sottolineato nei giorni scorsi il governatore Fontana, il governo non ha ancora mosso un dito per la candidatura di Milano, forse tentato di favorire Torino nella corsa, nonostante il capoluogo lombardo avesse avanzato la propria disponibilità da ben due anni. Chiediamo ... Leggi su iltempo

Tribunale dei brevetti, Jacobacci: «Torino scelta giusta, qui ci sono i migliori studi di consulenza»

«Torino meglio di Milano. Perché questa è la sede naturale del Tribunale europeo dei brevetti. Qui ci sono alcuni tra i più grandi studi di consulenza in proprietà industriale d’Italia per la difesa d ...

