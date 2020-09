Brevetti: Bracco, 'Milano scelta obbligata, derby sarebbe autogol pazzesco' (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Il 10 settembre c'è la prima riunione degli Stati europei. E' importantissimo che l'Italia ci arrivi con una visione precisa e una candidatura forte e soprattutto avanti con decisione". Lo afferma, sulle pagine del Corriere della Sera Diana Bracco, presidente del cluster delle Scienze della Vita, Alisei, che assieme a Comune, Regione, Assolombarda e Camera di Commercio ha firmato la lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte in cui si chiede di candidare Milano. Nella memoria è ancora presente quanto successo con Ema. "Per nostra sventura Amsterdam ha già avuto Ema, il governo francese che ha candidato Parigi ha già Eba. A Monaco rimane la sezione specialistica in ingegneria. Chi resta da tenere in considerazione? Milano. Ci eravamo candidati per Ema con un ... Leggi su liberoquotidiano

Un silenzio rumorosissimo. È quello del governo Conte sulla candidatura di Milano a sede del Tribunale Ue dei brevetti. Zitto il presidente del Consiglio Conte, cui le istituzioni e le imprese di Mila ...

Mancano venti giorni alla decisione per spostare la corte dopo la Brexit e il governo non indica la candidatura. I partiti divisi tra Milano e Torino È ancora tutta da dirimere la controversia nata su ...

