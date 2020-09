Brescia, il club vuole chiudere con Balotelli con un “saldo” parziale (Di martedì 1 settembre 2020) Ancora nulla di fatto nella prima udienza del collegio arbitrale che è chiamato a trovare un punto di incontro per la chiusura del rapporto tra il Brescia e Mario Balotelli. Il club di Massimo Cellino è intenzionato a chiudere con un accordo sugli stipendi non versati durante la lunga sospensione della Serie A a causa della pandemia di Covid-19: saldo degli arretrati ad eccezione delle mensilita’ di marzo e aprile, mesi in cui il campionato era bloccato. Balotelli dovrà discuterà della proposta con l’avvocato Umberto Calcagno. Leggi su sportface

