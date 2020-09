Brad Pitt e Angelina Jolie tornano insieme (per lanciare il loro champagne) (Di martedì 1 settembre 2020) Il divorzio Pitt-Jolie ha separato vita e carriera dei due divi di Hollywood. Angelina Jolie e Brad Pitt, dall’annuncio di separazione del settembre 2016, hanno diviso la custodia dei figli, i diritti cinematografici e i beni. Ma a tenerli uniti resta la passione per la Provenza e per i suoi vini. Nel 2011, infatti, i due avevano acquistato un magnifico castello, lo Château de Miraval (per quasi 60 milioni di dollari) e lì dal 2012 producono un rosé di successo, il Miraval Côtes de Provence Rosé. Leggi su vanityfair

