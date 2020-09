Brad Pitt e Angelina Jolie: sul mercato il loro champagne (Di martedì 1 settembre 2020) Insieme alle famiglie Perrin-Peters, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno prodotto il loro primo champagne: ecco il Fleur de Miraval Pur non essendo più una coppia sul piano personale e privato, Brad Pitt e Angelina Jolie continuano ad essere soci in affari: i due divi di Hollywood, dopo che nel 2012 hanno immesso sul mercato il primo vino da loro prodotto, il Miraval Rosè, ora estendono la “griffe” anche ad uno champagne, il Fleur De Miraval. L’elegante nettare, composto per il 75% di Chardonnay e per il restante 30% di Pinot nero, è nato proprio da un’idea di Brad Pitt che non solo ha prestato ... Leggi su zon

