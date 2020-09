Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo insieme per il lancio del loro champagne (Di martedì 1 settembre 2020) A quattro anni dal divorzio, Angelina Jolie e Brad Pitt tornano insieme per lanciare il nuovo champagne. I divi di Hollywood hanno annunciato la fine del loro matrimonio nel 2016 dopo oltre dieci anni d’amore. La fine dei BrAngelina nella sfera privata però non ha coinciso con la chiusura di un progetto che i due portavano avanti da tempo: la produzione di champagne. Fleur de Miraval è infatti il nome della nuova etichetta creata da Brad e Angelina, appassionati di bollicine rosé. Creato nel 2012, il Miraval è diventato in breve tempo un vino rosato molto apprezzato in tutto il mondo e ha collezionato premi importanti. Lo champagne ... Leggi su dilei

