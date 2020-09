Boxe, Scardina: “Basta falsità sul mio conto, non ho sintomi e sono responsabile” (Di martedì 1 settembre 2020) “Il 19 agosto ho fatto un tampone risultando NEGATIVO. Ho proseguito la mia vita normalmente come avrebbero fatto tutti, ma con molte precauzioni, mi allenavo solo e distante da tutti. Per tutelare me stesso e per garantire la sicurezza di tutti in questo periodo surreale che stiamo vivendo. Il 17 ho fatto un altro test risultando positivo, da quel giorno mi sono isolato e chiuso in CASA. Non ho sintomi grazie a DIO, sto benissimo e attendo il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita. Basta con tutte queste falsità. sono un atleta, una persona responsabile. Purtroppo siamo tutti vulnerabili a questo virus. Siate più umani, più buoni. Peace“. Queste sono le dichiarazioni rilasciate da Daniele Scardina, noto pugile italiano, in merito alle critiche ricevute dopo ... Leggi su sportface

Daniele Scardina è risultato positivo al coronavirus. Il pugile, di ritorno dalle vacanze trascorse in Sardegna, non presenta sintomi importanti. A dare la notizia è stata Milly Carducci sul suo profi ...

ROMA - C'è anche Daniele Scardina tra i positivi al Covid. Il supermedio, numero 14 delle classifiche mondiali per la Ibf e la Wbo, era tornato da una vacanza in Sardegna. Personaggio molto mediatico, ...

