Boxe, morto Jean-Baptiste Mendy ex campione del mondo dei pesi leggeri (Di martedì 1 settembre 2020) PARIGI - L'ex campione del mondo dei pesi leggeri, Jean-Baptiste Mendy , è morto ieri sera all'età di 57 anni per un cancro al pancreas in un ospedale di Parigi. "E' stato tutto molto veloce - ha ... Leggi su corrieredellosport

gvldenlouiss : oggi è il compleanno di una persona tanto speciale e forte. Auguri a Liam che ne ha passate tante nella sua vita.… - EnricoBattist : L’ultimo intenso saluto di #NinoBenvenuti a Sandro #Mazzinghi, morto in questi giorni. La loro rivalità fece la sto… - pisabookfest : RT @palazzoblu: Il 22 agosto è morto Sandro #Mazzinghi. C. Colombo: '#SandroMazzinghi è stato l’esempio del pugile coraggioso, combattente,… - palazzoblu : Il 22 agosto è morto Sandro #Mazzinghi. C. Colombo: '#SandroMazzinghi è stato l’esempio del pugile coraggioso, comb… - rockett70 : RT @Gazzetta_it: #Boxe, morto Sandro #Mazzinghi, leggenda del ring: aveva 81 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe morto Boxe, morto Jean-Baptiste Mendy: ex campione del mondo dei pesi leggeri Fanpage Boxe, morto di cancro l'ex campione del mondo dei pesi leggeri Jean-Baptiste Mendy

Si era ritirato nel 2000 con 55 vittorie (di cui 31 prima del limite), 3 pareggi, 8 sconfitte e 1 no contest PARIGI - L'ex campione del mondo dei pesi leggeri, Jean-Baptiste Mendy, è morto ieri sera a ...

Boxe, morto Jean-Baptiste Mendy ex campione del mondo dei pesi leggeri

PARIGI - L'ex campione del mondo dei pesi leggeri, Jean-Baptiste Mendy, è morto ieri sera all'età di 57 anni per un cancro al pancreas in un ospedale di Parigi. "E' stato tutto molto veloce - ha detto ...

Si era ritirato nel 2000 con 55 vittorie (di cui 31 prima del limite), 3 pareggi, 8 sconfitte e 1 no contest PARIGI - L'ex campione del mondo dei pesi leggeri, Jean-Baptiste Mendy, è morto ieri sera a ...PARIGI - L'ex campione del mondo dei pesi leggeri, Jean-Baptiste Mendy, è morto ieri sera all'età di 57 anni per un cancro al pancreas in un ospedale di Parigi. "E' stato tutto molto veloce - ha detto ...