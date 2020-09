Borussia, Moukoko a 15 anni nella Germania U20, poi vice Haaland (Di martedì 1 settembre 2020) Sarà una stagione importante, speciale. Non solo perché la prima, ma anche perché tanto attesa. Youssoufa Moukoko è pronto all'esordio. Al doppio esordio. Il baby fenomeno classe 2004 del Dortmund per ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Nel 2017 Moukoko, a 12 anni, esordì con la Germania Under 16 segnando 3 gol in 4 partite. L’attenzione mediatica divenne tale che la DFB decise di non convocarlo più. Fino allo scorso marzo, quando il ...Erling Haaland che esalta un giovane, a suo dire, più forte di lui. L’attaccante del Borussia Dortmund che in una sola stagione è stato capace di mettere a segno gol a raffica ha esaltato, a sorpresa, ...