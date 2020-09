Borsa Italiana, su ETFplus il primo ETF di Tabula Investment Management (Di martedì 1 settembre 2020) (TeleBorsa) – Entra oggi in negoziazione su ETFplus il primo ETF di Tabula Investment Management, fornitore di ETF focalizzato sul fixed income passivo, che diventa, così, il l venticinquesimo emittente sul mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC ed ETN. Il nuovo ETF di Tabula Investment Management porta a 1.288 il numero totale degli strumenti disponibili sul mercato ETFplus, di cui 1.073 ETF e 215 ETC/ETN. Inoltre, sale a 338 il numero di ETF obbligazionari attualmente disponibili su ETFplus, che rappresentano il 31,5% del totale ETF quotati sul mercato italiano. “ETFplus cresce ancora e aggiunge un nuovo emittente, ... Leggi su quifinanza

