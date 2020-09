Borsa, Atlantia vola con ottimismo CDP su tempi dossier ASPI (Di martedì 1 settembre 2020) (TeleBorsa) – Balzano in Borsa le azioni Atlantia, che vantano un forte guadagno del 2,10%. L’appeal del titolo è stato favorito dalle parole dell’Ad di CDP, Fabrizio Palermo, che in una intervista a La Repubblica, ha parlato anche di Autostrade auspicando “tempi stretti” per la chiusura del dossier. “Stiamo continuando a lavorare. Non è affatto una trattativa semplice, ma ci stiamo avvicinando”, ha affermato il manager. Intanto, si terrà proprio questa settimana il CdA straordinario della holding Atlantia, che dovrebbe deliberare lo spin-off della controllata ASPI, al di là che sia raggiunto un accordo con CDP per l’ingresso nel capitale. La tendenza ad una settimana del gestore della ... Leggi su quifinanza

INDICE RIC ORE 12,40 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 19713,95 +0,40 19633,69 Allshare 21535,69 +0,37 21462,34 Banche 7147,01 -0,38 7179,59 Oil & Gas 10659,18 +0,67 10588,79 Aut & PR 201290,51 +0,14 20100 ...

(ANSA) - MILANO, 01 SET - In positivo Piazza Affari (+0,6%), mentre i dati Istat sul lavoro a luglio mostrano un aumento della disoccupazione, ma anche degli occupati, il primo dopo quattro mesi. Bril ...

(ANSA) - MILANO, 01 SET - In positivo Piazza Affari (+0,6%), mentre i dati Istat sul lavoro a luglio mostrano un aumento della disoccupazione, ma anche degli occupati, il primo dopo quattro mesi. Bril ...