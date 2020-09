Bonus mobili: basta sostituire la caldaia per accedere allo sconto del 50% (Di martedì 1 settembre 2020) Bonus mobili e acquisto caldaia per fruire della detrazione, esaminiamo il caso di una nostra lettrice: “Io volevo sostituire la caldaia per poter aver accesso al Bonus mobili (visto che sto per acquistarli). Da quanto ho capito bisogna portare in detrazione le spese nella dichiarazione di quest’anno, sbaglio? A me sembra di capire che se cambio la caldaia a gas dovrei poter accedere al Bonus mobili, è così? Ma secondo voi è vero quanto mi dicono al Caf che bisogna fare necessariamente il modello unico per ricevere direttamente l’eventuale credito sul proprio Iban e senza passare dal datore di lavoro?” Rispondiamo alle varie domande in base alla normativa ... Leggi su notizieora

Dl Agosto fondo perduto ultime notizie: ***Dl Agosto ultime notizie 1° settembre 2020: svanito il bonus ristoranti dal decreto Agosto che però prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ...

Dl Agosto fondo perduto ultime notizie: ***Dl Agosto ultime notizie 1° settembre 2020: svanito il bonus ristoranti dal decreto Agosto che però prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ...Bonus elettrodomestici novità agosto 2020: *** Bonus Pos elettrodomestici nel Dl Agosto cancellato, ultime notizie 31 agosto: al fine di ridare una spinta ai consumi, il Governo, aveva pensato di vara ...